Не менее 715 медалей на топ-турнирах в 2025-м – утверждена госпрограмма по физкультуре и спорту

Правительство утвердило государственную программу "Физическая культура и спорт" на 2021–2025 годы, сообщает пресс-служба Правительства.
Согласно госпрограмме спортивный рейтинг Беларуси в неофициальном командном зачете по результатам Олимпийских игр не должен опускаться ниже 25-го места. Количество медалей (1–3-е места) на Олимпийских играх, Европейских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы в 2021 году должно составить не менее 695, в 2025 году – не менее 715.
Чиновники рассчитывают, что физкультурой и спортом в 2025 году будут заниматься 26,8% белорусов. Сейчас в этой деятельности заняты 2,37 млн человек, или 24,8% населения страны (в 2015 году – 20,2%).
Ежегодно в 2021–2024 годах планируется модернизировать по 40 комплексных спортивных площадок на дворовых территориях, в 2025-м –43.
Госпрограммой предусмотрено строительство и реконструкция ряда объектов при условии привлечения средств.
Так, в Бресте планируют построить новую ледовую арену, открытый велосипедный трек, специализированный спортзал для индорхоккея, в Витебске – теннисные корты, игровой зал, бассейн, крытую ледовую тренировочную площадку.
Теннисные корты и универсальный спорткомплекс для игровых видов спорта собираются открыть в Гродно, крытую ледовую площадку для занятий хоккеем и массового катания – в Островце. Под Минском предусмотрено строительство многофункционального ФОК в агрогородке Михановичи, новые ФОК планируются для жителей Дзержинска, Фаниполя, Старых Дорог, Узды, Несвижа, Крупок и других городов.
В Минске запланировали строительство стадиона СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике на ул. Волоха и реконструкцию крытых теннисных кортов на ул. Жудро. Обновить хотят воднолыжную базу Республиканской детско-юношеской школы олимпийского резерва по воднолыжному спорту на реке Птичь в деревне Волчковичи. При условии привлечения средств в госпрограмме значится строительство гостиницы с бассейном в РЦОП "Стайки" и типового модульного бассейна для Минска в районе "Чижовка-Арены".
Обновление ждет спорткомплекс "Динамо" на ул. Даумана в Минске, беговые дорожки в Легкоатлетическом манеже Бреста и СДЮШОР № 2 в Барановичах. Планируется реконструкция стадионов в Пинске, Шумилино, Новополоцке и Ганцевичском районе, физкультурно-оздоровительных комплексов в Глубоком, Миорах и Поставах, спорткомплексов в Чашниках и Орше, зала единоборств в Поставах и др.
Общий объем финансирования госпрограммы – более BYN 3,8 млрд. Средства республиканского бюджета составят BYN 1,26 млрд, средства местных бюджетов – BYN 2,1 млрд.
Фото: БЕЛТА
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