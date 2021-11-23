"Не менее 50 пациентов за утро": беженцы выстраиваются в очередь за медпомощью

У машины скорой медицинской помощи, которая дежурит у транспортно-логистического центра возле белорусско-польской границы, ждут своей очереди беженцы. Тем временем медики осматривают девочку, которой стало плохо. Чуть поодаль выстроилась целая очередь желающих получить медицинскую помощь. По словам врачей, за время дежурства с 7 утра до полудня к ним обратилось не менее 50 человек. У большинства наблюдаются симптомы переохлаждения, простуды. Медики из Гродненской БСМП тщательно осматривают каждого. Двум пациентам показана госпитализация.