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Не менее 35 человек погибли в результате взрыва в сирийском Африне

Десятки человек погибли в результате взрыва в сирийском Африне, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

В коммюнике Министерства национальной обороны Турции говорится, что жертвами теракта, организованного Рабочей партией Курдистана и курдскими отрядами "Сил народной самообороны", стали не менее 35 мирных жителей. Кроме того, еще более 30 человек ранены. 

Источником взрыва, по предварительной информации, стала начиненная взрывчаткой автоцистерна.
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