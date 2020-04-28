Не менее 35 человек погибли в результате взрыва в сирийском Африне

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В коммюнике Министерства национальной обороны Турции говорится, что жертвами теракта, организованного Рабочей партией Курдистана и курдскими отрядами "Сил народной самообороны", стали не менее 35 мирных жителей. Кроме того, еще более 30 человек ранены.Источником взрыва, по предварительной информации, стала начиненная взрывчаткой автоцистерна.