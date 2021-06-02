Не менее 23 мигрантов погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса

Согласно данным представителя тунисского Красного полумесяца, на момент крушения в лодке находилось более 90 человек. На помощь пострадавшим отправились военно-морские силы Туниса.отметил источник агентства.Он также добавил, что на данном судне африканские мигранты пытались переправиться через Средиземное море из Ливии в Италию. До этого происшествия 17 человек стали жертвами крушения корабля с мигрантами у берегов Туниса. Судно плыло из ливийского порта Зувара. Кроме того, ранее не менее 28 человек погибли в результате столкновения катера и баржи в Бангладеш. Инцидент случился на реке Падма в городе Шибчар.