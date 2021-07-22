В настоящий момент известно как минимум о 17 жертвах крушения судна у берегов Туниса, передает ТАСС.
Как сообщает агентство Reuters, передвигающиеся на судне люди намеревались пересечь Средиземное море. Они направлялись из Ливии в Италию. Местное представительство Красного Креста отметило, что все погибшие – граждане Бангладеш.
Уточняется, что береговая охрана спасла 380 человек. На борту судна находились беженцы из Сирии, Египта, Судана, Эритреи, Мали и Бангладеш.
Фото: pixabay.com
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Не менее 17 человек погибли при крушении судна у берегов Туниса
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