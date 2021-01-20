В Милане теперь будет действовать ограничение на курение в общественных местах и на открытом воздухе. Об этом сообщает Euronews.
Согласно ограничению курение допускается только на расстоянии не менее 10 м от человека.
Данная мера предпринята в связи с желанием сделать воздух города чище. Кроме того, важна и борьба с глобальным потеплением. Но главная цель – это уважение к окружающим.
По словам главы города Марко Гранелли, ограничение курения на улице вызвано заботой о здоровье населения. В настоящее время уровень аэрозольного загрязнения в Милане превышает среднеевропейский уровень. Согласно статистике, доля табачного дыма в этом загрязнении составляет 8%.
Фото: pixabay.com
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«Не менее 10 м от человека»: в Милане ограничили курение на открытом воздухе
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