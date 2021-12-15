Не менее десяти человек стали жертвами крушения судна в Малайзии

Спасатели обнаружили тела десяти человек, вероятно, нелегальных мигрантов, после крушения судна на юге Малайзии. Об этом 15 декабря рассказал представитель управления пожарной и спасательной службы штата Джохор, пишет ТАСС.
"Утром в среду были обнаружены тела четырех женщин и шестерых мужчин, еще 19 человек были спасены", – цитирует The Star представителя управления пожарной и спасательной службы штата Джохор.
Вместе с тем, согласно данным спасателей, судьба 29 человек до сих пор неизвестна – люди считаются пропавшими без вести.
По словам руководителя агентства по обеспечению морской безопасности Хизама Закариа, корабль, на борту которого были нелегальные мигранты, незаконно вошел в территориальные воды Малайзии.
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