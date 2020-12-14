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  2. Не любовь, а контракт: звезда «Дома-2» раскрыла тайну романа Бузовой и Давы

Не любовь, а контракт: звезда «Дома-2» раскрыла тайну романа Бузовой и Давы

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель уверена, что между телезвездой Ольгой Бузовой и рэпером Давидом Манукяном заключен специальный контракт. Об этом девушка заявила в интервью Сурену Каграманову, которое опубликовано на его Youtube-канале.
– Я как блогер могу утверждать, что у них рекламная коллаборация. У меня есть много информации, которая это подтверждает.  Я уверена в своих словах на 100%. Но я не отрицаю тот факт, что свою любовь можно встретить и на работе, – поделилась Рапунцель. 

Такие сомнения касаемо звездной пары появились не впервые. 

Алена Рапунцель также подчеркнула, что выглядят Ольга и Давид действительно как влюбленные. Экс-участница скандального телешоу напомнила, что в свое время Бузова клялась в любви на тот момент ее супругу – футболисту Дмитрию Тарасову. А вот после развода сделала из себя жертву и удачно «хайпанула». 

Недавно Давид в ходе беседы с журналистами заявил, что намерен создать семью с Ольгой. В его мечтах иметь троих детей. Звезды попросили Филиппа Киркорова стать крестным отцом их детей – король поп-сцены принял их предложение. 

Фото: starhit.ru
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