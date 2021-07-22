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  2. Не компот и не варенье: топ-3 идеи альтернативных заготовок из фруктов и ягод

Не компот и не варенье: топ-3 идеи альтернативных заготовок из фруктов и ягод

Лето – время, когда дары природы только и успевай собирать. Ягоды, фрукты, овощи, зелень… Свежие продукты белорусы, как правило, хотя бы частично сохраняют на зиму в разных формах: от заморозки до закаток. Их вариаций существует много, но сегодня поговорим о сладостях: фруктах и ягодах. Типичный формат их заготовки – консервация в виде варенья или компота. Но есть и другие интересные идеи по сохранению летних вкусностей в холода.

Цукаты

Их смело можно назвать домашним вариантом конфет. Готовить такую сладость нужно в несколько этапов: сначала порезанные на кусочки фрукты или ягоды проварите в сахарном сиропе в течение 15–20 минут, а потом высушите их в духовке при небольшой температуре. Если хотите придать заготовке необычный вкус, попробуйте разнообразить сироп при помощи специй. Для этого отлично подойдут анис, корица, ваниль.

Перетертые ягоды 

Это как варенье, только холодное: измельченные ягоды можно заморозить. Добавлять при этом сахар или нет – на ваш вкус. Такую смесь после разморозки можно использовать в различных амплуа: как соус для оладий или блинов, компонент для смузи или самостоятельную закуску.

Желе

Да, этот десерт может существовать в виде заготовки. Готовится он по стандартному принципу: ягоды или фрукты засыпаются сахаром (700–800 граммов на кило плодов) и несколько часов маринуются в собственном соку, потом варятся. В горячую массу добавляют желатин. Его количество зависит от количества пектина во фруктах. Для вишни, например, рекомендуют брать 25 граммов, залитых 100 мл холодной воды.

Фото: pixabay.com
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