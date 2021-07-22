Не компот и не варенье: топ-3 идеи альтернативных заготовок из фруктов и ягод

ЦукатыИх смело можно назвать домашним вариантом конфет. Готовить такую сладость нужно в несколько этапов: сначала порезанные на кусочки фрукты или ягоды проварите в сахарном сиропе в течение 15–20 минут, а потом высушите их в духовке при небольшой температуре. Если хотите придать заготовке необычный вкус, попробуйте разнообразить сироп при помощи специй. Для этого отлично подойдут анис, корица, ваниль.
Перетертые ягодыЭто как варенье, только холодное: измельченные ягоды можно заморозить. Добавлять при этом сахар или нет – на ваш вкус. Такую смесь после разморозки можно использовать в различных амплуа: как соус для оладий или блинов, компонент для смузи или самостоятельную закуску.
ЖелеДа, этот десерт может существовать в виде заготовки. Готовится он по стандартному принципу: ягоды или фрукты засыпаются сахаром (700–800 граммов на кило плодов) и несколько часов маринуются в собственном соку, потом варятся. В горячую массу добавляют желатин. Его количество зависит от количества пектина во фруктах. Для вишни, например, рекомендуют брать 25 граммов, залитых 100 мл холодной воды.
Фото: pixabay.com