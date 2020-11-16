Не используйте каждый день! Косметолог дала рекомендации по применению патчей для глаз

Среди девушек наверняка нет тех, кто не слышал о патчах для глаз. Одни пользуются ими каждое утро, другие стараются не злоупотреблять, так как считают, что пластинки против синяков негативно влияют на кожу. И все же, как правильно применять патчи для глаз? Об этом рассказала косметолог и дерматолог Ольга Болдесова.
Пропитанные пластинки в виде лепестков различны по составу. Можно выделить коллагеновые, которые прекрасно увлажняют и восстанавливают кожу, делая ее более упругой; гидрогелевые, созданные на основе гиалуроновой кислоты; тканевые из хлопковой ткани и пропитанные сывороткой.
– Патчи я бы советовала использовать в качестве увлажняющего экспресс-средства в домашнем уходе примерно 1–2 раза в неделю. Чаще можно только в случаях, когда нужно срочно привести себя в порядок после бессонной ночи или вечеринки, – рассказала Ольга Болдесова.
Также косметолог назвала ряд правил, которые помогут добиться максимально эффективного результата от патчей, минуя неприятности, способные возникнуть из-за неправильного применения.
Во-первых, по словам специалиста, патчи нужно наносить на тщательно очищенную кожу без макияжа. Во-вторых, располагать пластинки необходимо под глазами, отступив от линии ресниц на 2 мм. Держать патчи следует не более 20 минут. В-третьих, остатки состава следует деликатно втереть в кожу массажными движениями.
Фото: dr_olgaboldesova
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