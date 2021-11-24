Не допустить преступления: сотрудники Партизанского РУВД Минска встретились с учащимися учреждений образования

Профилактика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних – на особом контроле милиции. Так, сотрудники отделения по незаконному обороту наркотиков и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска провели профилактическую беседу с учащимися учреждений образования района.

Преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних представляют одну из наиболее опасных форм антисоциального поведения. Вред, причиненный ребенку в результате насильственных действий, приводит к отклонениям в его нравственном и психофизическом развитии и представляет угрозу будущему.

В обращении к учащимся старший лейтенант милиции Константин Казаченок подчеркнул, что несовершеннолетние – это самая незащищенная группа населения:

– Подростки зачастую не в состоянии осознать, что над ними было совершено насилие, либо скрывают это всеми возможными способами, боясь реакции со стороны родителей и других близких.





Сотрудники милиции привели учащимся примеры из практики, когда жертвами преступников становились дети. Так, только с начала года оперативниками Партизанского наркоконтроля было пресечено три преступления по ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) и три преступления по ст. 167 (насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса.