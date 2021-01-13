Политтехнологии, или Что мы знаем о тайных манипуляторах массовым сознанием?

Фейки и обеление преступников, накачка удобных лидеров и уничтожение оппонентов, попытки стравить белорусов между собой и с ближайшим союзником. Сценарий «беломайдана» показал, что на разрушение Беларуси работает команда профессиональных политтехнологов, часто использующих грязные приемы манипуляции массовым сознанием.











Электоральная кампания — битва политтехнологов?

Александр Шпаковский.

Александр Шпаковский.

А. Ш.: Так и есть, политтехнологии — неотъемлемая часть избирательных кампаний во многих странах. Политтехнолог — человек особенный, в большинстве случаев общество даже не узнает о том, что он где-то приложил руку, помогая тем или иным политикам.

О белорусском сценарии — 2020

А. Ш.: Глава государства в последние годы неоднократно указывал на то, что выборы будут очень сложными. Говорил чиновникам, что мы находимся на фронте, нас ожидают серьезные испытания. То есть возможная ситуация прогнозировалась. Более того, силовые структуры, чья сфера деятельности — профилактика и пресечение преступлений, правонарушений, тоже готовились. На это указывает тактика, слаженность их действий, экипировка, подготовка, которая проявилась в локализации массовых беспорядков. Все это на достаточно высоком уровне. Поэтому нельзя говорить, что здесь чего-то не знали или не понимали…







Алексей Дзермант.

Алексей Дзермант.

Ничего личного, просто обработка целевых групп

Некоторые всерьез полагали, что нас спасла в том числе плохая подготовка заказчиков «беломайдана»

Беларуси нужны свои школы, центры политтехнологов

Произошла недооценка влияния деструктивных источников информации на общество

Развитые политические культуры, как правило, предполагают наличие политического рынка. То есть партии, политики нанимают команды профессионалов. По крайней мере так происходит в государствах с развитым парламентаризмом, достаточно разнообразными политическими институтами.Я бы сказал, что и в странах с авторитарным режимом (в том числе на постсоветском пространстве), где нет развитой культуры парламентаризма, а есть сильный институт президентской либо другой власти, тоже задействуются политтехнологи. К примеру, для организации госуправления, донесения до народа основных тезисов государственного курса, разъяснения обществу правильности избранного пути, формирования положительного образа власти. Как у нас? Зачастую достижения Беларуси воспринимаются обществом как обыденность и данность, граждане не знают имен тех, кто добился реализации значимых проектов. Почему? Так ведется информационная работа.Зачастую труд политтехнологов переплетен с деятельностью спецслужб и служб безопасности коммерческих организаций. Применяемые порой методы «черного» пиара, обнародование оперативной информации, компромата — это балансирование на грани закона. Классический пример — Шкляров, который использовал противозаконные действия, связанные, к примеру, с осуществлением проекта по деанону силовиков.Впрочем, приемы зависят от цели заказчика. Если стоит задача сломать госстрой, использовать методы «цветной революции», то и технологи заточены на это. Задача же политконсультантов другой стороны — предупредить и минимизировать деструктивное влияние.В мире, в том числе в соседних странах, есть ассоциации политтехнологов, политтехнологические центры, консалтинговые компании, которые оказывают подобные услуги не только в период выборов. Элементарный пример — выстраивание имиджа политика. Не так много политиков, способных сделать это самостоятельно. Как правило, это персоны харизматического типа, как, к слову, наш Президент.В белорусском сценарии политтехнологи включились за год-полтора до выборов. Так, создавались информационные проекты, через медиа раскручивались нужные фигуры, лидеры мнений. Тот же блогер Тихановский. Он появился за полтора года и, аккумулировав негатив, критику к властям, нарастил себе некоторый капитал в информационной сфере. Мы видели, как Бабарико входил в политическое поле через серию интервью и позиционирование себя успешным менеджером. Давал советы, завоевывал симпатии среди сознательной интеллигенции. Потом раскручивалось женское трио с применением символики, жестов, шоу. Мы наблюдали и за подключением известных персон из спортивной сферы, журналистики и т.д.Зачастую люди не интересуются политикой. Как увлечь их нужными идеями, убедить в правильности определенных взглядов? Через сферу интересов. Вот и разделили общество на группы, предложив каждой свои мессенджеры, формы подачи информации и посылы. Мы заметили, что в стране после выборов-2010 появился ряд электронных СМИ для узкой аудитории. Например, ресурс «Трибуна» ориентирован на спортсменов и болельщиков. Однако, помимо тематических материалов, портал проводил в статьях идеи агрессивного белорусского национализма, критики действующей власти, постепенно вкладывая в головы граждан нужные мысли, идеологию. Свои крючки были и на ресурсах вроде «Куку», «СитиДог», «Городская среда», «Урбанист», площадках для айтишников и т.д. Эта работа ведется до сих пор, она дала определенный кумулятивный эффект.Ключевые фигуры тоже появились не просто так. Тихановский — это такой люмпен-пролетарий, который объединил энергию обиженных, тех, с кем поступили несправедливо. Блогер собирал таких людей, вызывал у них агрессию по отношению к власти, Президенту, записывал видео и выкладывал его в сети. Для людей успешных, среднего класса «включили» топ-менеджера Бабарико, для айтишников и части чиновников — Цепкало. То есть целевая аудитория просчитана. После исчезновения этих персон с политического поля задействовали план Б, проект с тремя женщинами.Кстати, технологии, связанные с женским лидерством, будут активно использоваться в политической кампании в Казахстане, России. Уже сейчас на слуху такие лидеры новой российской оппозиции, как Любовь Соболь, Мария Певчих, жена блогера Навального Юлия.Это ошибочное мнение. Против нас работает серьезная международная команда профессионалов. Достаточно четко прослеживается план действий. Смотрите, сколько было вариантов, их не подготовишь за пару дней. Все это делалось заранее и тщательно. Возможно, с помощью математического моделирования.Однако наша власть тоже совершала мощные шаги, ломая планы оппонентов. Плюс они недооценили прочность госсистемы Беларуси. По сути, вертикаль, ключевые чиновники не посыпались, не предали. Не говоря уже о силовиках. А мы знаем, что за несколько лет до выборов были попытки всячески повлиять на «людей системы»: через лесть, доминирование в инфополе, усыпление бдительности, различные обещания, участие в многочисленных международных программах, семинарах, а также настраивая нас против россиян. Процент предательства при такой острой ситуации оказался крайне низким. Плюс ситуация сработала на пробуждение глубинного народа. Сторонники Президента и сильного государства стали самоорганизовываться, потом к процессу подключилась власть, и постепенно этот маховик стал вытеснять монополию протестов с улиц. Это тоже не учли, думали, что подавят волю, люди побегут или замолчат.Дополню Алексея: ни одна технология не сработает без внутренних предпосылок. У нас они были. К примеру, ошибки последних лет в социальной сфере серьезно подорвали веру части граждан в справедливость госустройства и позволили появиться такой фигуре, как Тихановский. Ситуация опять же просчитывалась. Здесь и игнорирование фактора социального неравенства, и введение на этом фоне неудачного декрета о социждивенчестве, странная реформа системы оплаты труда бюджетников, коронавирус и связанные с ним экономические последствия, затяжные хозяйственные споры с Россией, которые перерастали в политическую плоскость, и даже пророссийский электорат Президента не мог понять, что у нас происходит в отношениях со страной-соседкой?Очевидны попытки наших оппонентов представить Беларусь для России в образе страны, уходящей на Запад. А Беларуси подбрасывали идею, мол, из России исходит угроза нашей независимости. Проводились дезинформационные акции, чтобы мы искали врагов не там. Яркий пример — история с «вагнеровцами», в организации которой недавно признался Порошенко. Вот вам инсайд: украинская правоохранительная система, руководители украинских спецслужб вели очень активную наступательную работу для того, чтобы задержанных россиян (по крайней мере, нескольких человек) выдали Украине. Я отношу к заслугам нашей власти то, что в обстановке хаоса и дезинформации она не поддалась на такого рода угрозы.Мы столкнулись с массированным нажимом со стороны противников. Они лучше подготовились, изучили наши сильные и слабые стороны, сумели мобилизовать собственный электорат с помощью активных манипуляций. Им удалось, например, навязать сторонникам мысль о большинстве. Порождалось чувство безнаказанности: мол, поскольку победа неизбежна, можно и даже нужно оказывать давление — психологическое, силовое на тех, кто поддерживает действующую власть.Сначала они использовали методы накачки собственного превосходства, затем методы давления на людей, чтобы те ушли, замолчали, а в идеале перешли в их лагерь. Дальше — силовой захват власти. Когда 9—12 августа это не получилось, включалась «пластинка» про «невиданное насилие силовиков», что должно было расширить протестную базу. Кстати, многие фейковые истории, которые вбрасывались в интернет, готовились заранее. Некоторые буквально списаны из историй нацистских преступлений против жертв концлагерей.Нужно понимать, что политические причины кризиса не ликвидированы. Однако для начала: чего удалось достичь? Первое — мобилизация пропрезидентского электората, который до этого не утруждал себя активным участием в политпроцессах. Считалось, что политика — это удел Главы государства, а их участие ограничивается лишь голосованием на выборах. Теперь же произошла кристаллизация наиболее активных граждан. Надеюсь, государство задействует этот ресурс. Второе — благодаря силовым структурам удалось сбить волну радикализации и разбить ядро протестной группы. Также наблюдаем спад аудитории деструктивных телеграм-каналов, координирующих протест, уменьшение «гуляющих» на улице. Однако часть общества все еще подвержена негативным идеям, с ней тоже нужно работать.Самоуспокаиваться однозначно нельзя. В ситуации турбулентности мы будем находиться долго, ближайшую пятилетку так точно. Уже сейчас нужно готовить силы и средства, чтобы не только держать удар, но и переходить в наступление — показывать, к примеру, происходящее в других странах, сравнивать с событиями у нас.Нельзя быть нейтральными, особенно когда на тебя нападают. Надо структурировать и продолжать информационное наступление, привлекать новые кадры, расширять базы поддержки, задействовать сторонников через общественные объединения и другие формы. Ни один антибелорусский выпад в любой сфере не должен оставаться без внимания.Широко должна применяться и социология. То есть нужно проводить различные соцопросы о популярности тех или иных политиков, проблемах, которые волнуют население и т.д. Если бы мы до или во время выборов регулярно давали свою социологию, не позволяя мемам по тем же 97 процентам укорениться в общественном сознании, то значительную часть населения мы держали бы в адекватной повестке дня.Кроме того, заявленная политреформа должна обрести явное очертание, нужно доводить информацию об этом обществу. Люди должны понимать, какую страну мы строим и как, необходимы явные цели и четкие планы. Информационную работу, конечно, надо усиливать, реорганизовывать. Следует понимать: коль уж за нас взялись, то уже не отстанут.— У нас есть собственный опыт политкампаний и опыт других государств. Допустим, в России эта сфера структурирована, имеется профессиональная ассоциация политтехнологов. Более того, администрация президента фактически раздает подряды политтехнологам. То есть у них уже нет ни «дикого» поля, ни случайных людей. Или взять Украину. Ее спокойно можно рассматривать как полигон для отработки политтехнологий.— Есть ряд просто хрестоматийных примеров, когда политтехнологи привели политика к победе даже там, где она изначально казалась невозможной. Допустим, в 1996-м кампания Бориса Ельцина начиналась с рейтингом в четыре процента. Конечно, нельзя все сводить исключительно к политтехнологам. Тогда активно использовался административный ресурс, Ельцина поддержали западные страны. Но тем не менее кампания «Голосуй или проиграешь», организация туров известных музыкантов в поддержку кандидата, создание его нового имиджа — эти и другие вещи серьезно повлияли на то, что человек выиграл выборы фактически с нулевой стартовой позицией.В кампании Тихановского, которую вел политтехнолог Шкляров, не было ничего нового. Блогер накапливал и публиковал негативные истории, которые в совокупности формировали неприглядный образ страны и разрушали привычную для нас идеологему о том, что Беларусь — это государство для народа и государство социальной справедливости. Кстати, говоря о Шклярове, сложно назвать его истинную цель. Задачей было привести Тихановского к власти или, скажем, за решетку для дальнейшего объявления политзаключенным и давления на страну?— Технология давления годами обкатывалась через ресурсы вроде «Нашей нивы». Еженедельно выбиралась жертва и велась ее травля, параллельно шла накачка «правильных» лидеров мнений. То же касается и ТUT.BY. Давно было понятно, что создан антигосударственный ресурс. Сначала в статьи скромно вносились элементы дискредитации белорусского государства, конституционного строя и лично Президента, а с 2020 года портал перешел в открытую оппозицию, публикуя совершенно ангажированные материалы. Это вовсе не значит, что такие источники нужно закрывать. Но на их выпады нужно реагировать, а также усиливать собственную работу — в финансовом плане, кадровом, технологическом и т.д.