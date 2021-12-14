"Не будет санкций – легче не будет, найдут что-то другое". Лукашенко об отстаивании интересов страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность развития и эффективного функционирования экономики и социальной сферы, что является гарантией стабильности в государстве. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Могилевской области, сообщает БЕЛТА.
– Надо видеть экономику, предприятия. И конечно, "Могилевхимволокно", "Белшина" (одни из крупнейших предприятий в области. – Прим. БЕЛТА). Если они провалятся, нам заместить их нечем. Но это не значит, что они не должны работать, – сказал Глава государства.
Он отметил, что не стоит ссылаться в том числе на санкции:
– Вы же понимаете, откуда эти санкции, почему эти санкции. Не будет санкций – все равно ему (в данном случае речь шла о работе ОАО "Могилевхимволокно". – Прим. БЕЛТА) легче не будет. Как только он будет выпускать конкурентоспособную продукцию, ему легче не будет. Они (инициаторы санкций на Западе. – Прим. БЕЛТА) найдут что-то другое.
Александр Лукашенко подчеркнул: важно не отставать в вопросе инвестирования, развития производственной сферы.
– Отстанем в инвестициях – все. У нас же нет нефти, труба не качает, газа нет, – сказал он. – Поэтому все зависит от нас. И рассчитывать на то, что нам будет легче... Я не приехал, чтобы вам это сказать. Нам будет очень сложно. И дальше все будет сложнее и сложнее. Дело не в наших выборах, дело не в "диктатуре", дело не в Лукашенко. Посмотрите, что творится от США до Европы. Ну мы уже всему миру показали, что они мерзавцы. Одно говорят, другое думают, третье делают. Мы уже всему миру это показали. Дело не в этом. Дело в геополитике.
В связи с этим Президент напомнил и об активности НАТО и США в Черном море и не только.
– Пытаются давить на Россию. Черное море, Украина, Прибалтика, вокруг Калининграда. Мы же это видим, отслеживаем. У нас единая система ПВО, – сказал он.
– Нам надо выстоять. Все эти санкции, давление, кибератаки – это опаснейшее дело. Не надо ядерное оружие. Кибератаки на основные объекты жизнеобеспечения – и больше ничего не надо. Поэтому для нас это серьезнейшая опасность, – заявил Президент.
Александр Лукашенко коснулся и темы обновления Конституции, подчеркнув, что это делается для того, чтобы обезопасить страну.
Фото: БЕЛТА