Национальная библиотека Беларуси приглашает посетить литературно-художественную выставку к 100-летию со дня рождения белорусских писателей Ивана Мележа и Ивана Шамякина.
Фото из архива БЕЛТА
Экспозиция под названием "Каб чалавек жыў як чалавек..." откроется 28 января.
На выставке будут представлены издания произведений Ивана Мележа и Ивана Шамякина из фондов Национальной библиотеки Беларуси, первые из них, самые редкие, юбилейные, с автографами мастеров слова, в переводе, с прекрасно оформленными обложками и иллюстрациями знаменитых художников.
Дополнят выставку иллюстрации к произведениям писателей, добавившие литературным героям искренности и правдивости, глубокого и тонкого психологизма. Посетители смогут увидеть линогравюры Натальи Поплавской из фонда НББ к роману "Людзі на балоце" Ивана Мележа.
Также в экспозиции будут представлены иллюстрации к произведениям и изданиям писателей, созданные такими художниками, как Арлен Кашкуревич, Людвиг Осецкий, Сергей Романов, Эдуард Агунович, Николай Гаев и другие.
– Выставка проводится с целью отдать дань уважения летописцам эпохи и поддержать интерес читателей к литературному наследию авторов. Писатели будут представлены в экспозиции через призму бестселлеров советского времени – произведений, выдержавших наибольшее количество переизданий, выходивших миллионными тиражами, отличившихся масштабностью охваченных событий, многопланово раскрывших судьбу белорусского народа ХХ века. В экспозиции – иллюстрации 15 художников, более 100 примеров визуальной интерпретации хорошо знакомых и любимых произведений Ивана Мележа и Ивана Шамякина, – уточняет заведующая сектором художественных выставок отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси Виктория Харитонова.
Предварительно выставка продлится до 15 мая. Вход по читательскому билету или по билету социокультурного центра.
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НББ подготовила выставку к 100-летию со дня рождения писателей Мележа и Шамякина
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