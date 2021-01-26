НББ подготовила выставку к 100-летию со дня рождения писателей Мележа и Шамякина

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БЕЛТА

Экспозиция под названием "Каб чалавек жыў як чалавек..." откроется 28 января.На выставке будут представлены издания произведений Ивана Мележа и Ивана Шамякина из фондов Национальной библиотеки Беларуси, первые из них, самые редкие, юбилейные, с автографами мастеров слова, в переводе, с прекрасно оформленными обложками и иллюстрациями знаменитых художников.Дополнят выставку иллюстрации к произведениям писателей, добавившие литературным героям искренности и правдивости, глубокого и тонкого психологизма. Посетители смогут увидеть линогравюры Натальи Поплавской из фонда НББ к роману "Людзі на балоце" Ивана Мележа.Также в экспозиции будут представлены иллюстрации к произведениям и изданиям писателей, созданные такими художниками, как Арлен Кашкуревич, Людвиг Осецкий, Сергей Романов, Эдуард Агунович, Николай Гаев и другие.– уточняетПредварительно выставка продлится до 15 мая. Вход по читательскому билету или по билету социокультурного центра.