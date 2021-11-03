Названы возможные причины крушения Ан-12 под Иркутском

Ошибка пилотирования при заходе на второй круг и техническая неисправность могли стать причинами крушения самолета Ан-12 в Иркутской области России, пишет ТАСС.
- Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышения угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке. Также рассматривается техническая неисправность самолета, например отказ двигателя из-за столкновения с птицами, - рассказал агентству источник в авиационных службах.
По его словам, экипаж перед посадкой доложил о необходимости уйти на второй круг. Он также отметил, что воздушное судно следовало транзитом через Якутск и Иркутск - в городах выполнялись технические посадки.
- Самолет шел транзитом, перевозил груз, который состоял из продуктов, - уточнил он.
Как сообщили в МЧС, в 14:45 по минскому времени при заходе на посадку в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. Позже борт обнаружили в районе села Пивовариха, вблизи аэродрома. Воздушное судно загорелось при падении. На месте происшествия работают спасатели.
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области / ТАСС