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  2. Названы возможные новые политические цели "Восточного партнерства" после 2020 года

Названы возможные новые политические цели "Восточного партнерства" после 2020 года

Европейская комиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выдвинули предложения о долгосрочных политических целях "Восточного партнерства" на период после 2020 года, рассказали БЕЛТА в представительстве ЕС в Минске.

Предложения направлены на расширение торговли, укрепление связей и углубление экономической интеграции с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной, укрепление демократических институтов, верховенство закона, устойчивость окружающей среды и климата, поддержку цифровой трансформации и содействие справедливому и инклюзивному обществу.

Высокий представитель — вице-президент Джозеп Боррелл — сказал, что сила соседей ЕС — это также сила Европейского союза:

— "Восточное партнерство" остается важнейшим элементом внешней политики ЕС. Наши предложения еще больше укрепят наши шесть стран-партнеров, отражая приоритеты и задачи, которые мы разделяем, сохраняя при этом акцент на достижении ощутимых, позитивных результатов для всех граждан.

В свою очередь комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели отметил:

— Мы посылаем очень четкий сигнал нашим восточным партнерам: мы поможем вам построить сильную экономику и создать рост, рабочие места, привлекая прямые иностранные инвестиции и укрепляя связь в таких ключевых секторах как транспорт, энергетика и окружающая среда. Мы будем тесно сотрудничать в решении сегодняшних глобальных проблем, включая продолжающуюся пандемию COVID-19.

— Основываясь на достижениях партнерства за первые 10 лет, предложение описывает, как ЕС будет работать вместе со странами-партнерами над решением общих проблем и укреплением их устойчивости в свете сегодняшних вызовов в качестве важнейшей политической цели после 2020 года. При этом будет продолжена работа между ЕС и партнерами по новым политическим приоритетам, направленным на поддержку экологической трансформации, цифровой трансформации и достижение экономических результатов, которые работают для всех, в частности, на расширение возможностей трудоустройства для молодежи и содействие гендерному равенству, — отметили в представительстве ЕС.

Новые политические цели были сформулированы в результате структурированных консультаций по будущему "Восточного партнерства", проведенных в 2019 году с широким и инклюзивным участием государств-членов, стран-партнеров, организаций гражданского общества, ученых, деловых кругов и финансовых институтов. В целом существует широкий консенсус в отношении того, что нынешняя структура политики "Восточного партнерства" является прочной и приносит ощутимые выгоды для людей.

— Комиссия и Европейская служба внешних действий ожидают, что государства-члены и страны-партнеры одобрят это предложение в связи с саммитом "Восточного партнерства" в июне 2020 года, который даст мандат на разработку нового набора ощутимых результатов на основе нынешних 20 результатов на 2020 год, — сказано в сообщении.

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Фото: Рейтер
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