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Названы возможные даты возобновления чемпионата России по футболу

УЕФА предлагает национальным ассоциациям и лигам рассмотреть сценарий, по которому сезон нужно будет завершить до 2 августа, сказано в пресс-релизе российской футбольной премьер-лиги.

Российская футбольная Премьер-лига рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня.

Первый вариант предполагает, что два первых тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний – вновь в недельном цикле.

Второй вариант предусматривает рестарт с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

Накануне функционеры обсудили с клубами главные вопросы по подготовке к рестарту чемпионата в свете рекомендаций УЕФА, которая предлагает доиграть сезон до 2 августа. Это сделано для того, чтобы затем определить участников еврокубков по спортивному принципу.

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