Названы условия, на которых Индия будет принимать туристов

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Возможно, страна будет ориентироваться на накопленный международный опыт.Предполагается, что на въезде в Индию все туристы должны будут либо предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. В некоторых аэропортах также можно будет сдать анализ по прибытии.Отдыхающие смогут путешествовать только с принимающей туроператорской компанией. Необходимо будет заранее, до прибытия в страну, согласовать "маршрутный лист" с указанием мест и отелей, а также контактами. Этот документ нужно будет показать в индийском аэропорту представителям органов здравоохранения.Также туристам предстоит заполнить форму декларации, подтверждающей их антиковидный статус до отправления в Индию. Им будет рекомендовано следить за своим здоровьем и избегать путешествий, если у них наблюдаются какие-либо симптомы COVID-19 до отъезда.По прибытии всех гостей будет ожидать бесконтактная термометрия. Путешественников, у которых обнаружат признаки коронавируса, изолируют и обследуют. Если результаты их ПЦР-тестов будут положительными, их отправят в изолятор на основании существующего протокола лечения.