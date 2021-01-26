Определить, что человек перенес коронавирус, можно на основании всего лишь трех простых признаков. Даже бессимптомное течение данного заболевания со временем способно проявиться. Чаще всего постковидный синдром сопровождается тремя основными признаками, передает "Медицина и наука".
Одышка
В некоторых случаях указывает на формирование рубцов на легких. Из материалов исследования, размещенных на страницах издания Lancet, следует, что среди 55 пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, у 60% начала проявляться одышка спустя три месяца после лечения. Исследование легких при помощи КТ показало наличие изменений легочной ткани у почти 70% вылечившихся от коронавируса.
Артралгия
Или болевые ощущения в области суставов. По информации журнала Lancet, замечаются почти у 15% пациентов, переболевших COVID-19.
Миалгия
Коронавирус может поражать не только легочную, сердечную, но и мышечную ткань, а также сухожилия. Повреждение мышечных волокон спустя время сопровождается возникновением болевых ощущений в области мышц и сухожилий.
Фото: pixabay.com
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Названы три признака, указывающие на перенесенный коронавирус
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