Доцент кафедры диетологии и питания Университета Флориды Кристина Паласиос назвала витамины и минералы, которые являются наиболее эффективными средствами, предназначенными для укрепления иммунитета, пишет РИА Новости.
В первую очередь для организма важен витамин С, который помогает лейкоцитам бороться с инфекциями. Специалист посоветовала употреблять продукты, богатые этим витамином: апельсины, грейпфруты, клубнику, помидоры и клюкву.
Эксперт также напомнила, что низкий уровень витамина D может привести к развитию респираторных заболеваний у взрослых и детей. Специалист рекомендовала принимать добавку витамина D3. Дозировку, по словам Кристины Паласиос, необходимо уточнить у врача.
Кроме этого, нормальное развитие и функционирование клеток, влияющих на функционирование иммунной системы, возможно благодаря употреблению цинка.
Паласиос отметила, что повышенная концентрация цинка в организме может подавлять репликацию вирусов, в том числе полиовирус и COVID-19.
Фото: pixabay.com
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Названы три основных вещества, укрепляющих иммунитет
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