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  2. Названы тревожные признаки ногтей и глаз, указывающие на болезни сердца

Названы тревожные признаки ногтей и глаз, указывающие на болезни сердца

Внешность человека может рассказать о состоянии организма намного больше, чем мы думаем. Так, например, некоторые симптомы, указывающие на проблемы сердца, могут проявляться на ногтях, лице или на глазах. Об этом в программе «О самом главном» рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Ольга Якоб.

Посинение, или цианоз ногтей

При обнаружении подобного симптома обязательно нужно проконсультироваться с врачом, так как проблема скрывает большие опасности для организма человека.

– Это маркер, который очень быстро и очень четко реагирует на снижение обеспечения кислородом. Так называемый акроцианоз, выраженный посинением кончика носа, ногтей рук и ног. Капилляры в названых местах мелкие, поэтому, когда страдает сердце, до периферических капилляров не может дойти кислород, из-за чего возникает посинение ногтей, – сказала кардиолог.

Ксантомы и ксантелазмы

– Ксантомы – это мягкие белесо-желтоватые образования, которые могут располагаться не только в зоне глаз, но еще и там, где есть сухожилия, например, на локтях. То, что находится в зоне глаз, а точнее во внутреннем углу глаза, называется ксантелазмом. Данный симптом говорит о том, что имеется нарушение жирового и углеводного обмена, – отметила Ольга Якоб.

Сенильная дуга

– Это еще один маркер, который говорит о нарушении липидного обмена, – обратила внимание медик.

Находится сенильная дуга на радужке и представляет собой обрамление белесого цвета. При обнаружении данного симптома необходимо обследоваться и проверить уровень холестерина.

«Барабанные» пальцы

По словам врача, представляют собой деформацию ногтевых пластин по типу часовых стекол.

– Возникают при поражении сердца. Это, как правило, врожденные или приобретенные пороки, при которых страдает система малого круга кровообращения. «Барабанные пальцы» могут возникать при хронических заболеваниях легких, когда не хватает кислорода, – подчеркнула Ольга Якоб.

Фото: pixabay.com
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