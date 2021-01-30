Названы тревожные признаки ногтей и глаз, указывающие на болезни сердца

Посинение, или цианоз ногтейПри обнаружении подобного симптома обязательно нужно проконсультироваться с врачом, так как проблема скрывает большие опасности для организма человека.
– Это маркер, который очень быстро и очень четко реагирует на снижение обеспечения кислородом. Так называемый акроцианоз, выраженный посинением кончика носа, ногтей рук и ног. Капилляры в названых местах мелкие, поэтому, когда страдает сердце, до периферических капилляров не может дойти кислород, из-за чего возникает посинение ногтей, – сказала кардиолог.
Ксантомы и ксантелазмы– Ксантомы – это мягкие белесо-желтоватые образования, которые могут располагаться не только в зоне глаз, но еще и там, где есть сухожилия, например, на локтях. То, что находится в зоне глаз, а точнее во внутреннем углу глаза, называется ксантелазмом. Данный симптом говорит о том, что имеется нарушение жирового и углеводного обмена, – отметила Ольга Якоб.
Сенильная дуга– Это еще один маркер, который говорит о нарушении липидного обмена, – обратила внимание медик.
Находится сенильная дуга на радужке и представляет собой обрамление белесого цвета. При обнаружении данного симптома необходимо обследоваться и проверить уровень холестерина.
«Барабанные» пальцыПо словам врача, представляют собой деформацию ногтевых пластин по типу часовых стекол.
– Возникают при поражении сердца. Это, как правило, врожденные или приобретенные пороки, при которых страдает система малого круга кровообращения. «Барабанные пальцы» могут возникать при хронических заболеваниях легких, когда не хватает кислорода, – подчеркнула Ольга Якоб.
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