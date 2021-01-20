Симптомы рака могут проявляться на любых участках тела человека. Согласно информации Express, признаки злокачественной опухоли способны образовываться в том числе и на ладонях. Рубцы, бугристости и зуд – это те симптомы, которые проявляются на руках и сигнализируют о начале развития рака в организме, передает "Медицина и наука".
Согласно данным специалистов, рубцы на ладонях почти в 90% случаев указывают на развитие онкологии у людей. Появление подобного симптома является достаточно редким явлением, однако если оно произошло, то риск развития рака возрастает в разы.
Рубцы в данном случае сопровождаются развитием акантоза – особого вида дерматоза, при котором кожа огрубевает и из светлой становится более темной, почерневшей. Также на ладонях прощупываются бугорки и папилломы. Названные симптомы могут быть предвестниками рака желудка в 35% случаев или злокачественных новообразований в легких – вероятность до 11%. Кроме того, врачи рассказывают о случаях развития рака шеи, головы и мочеполовых путей, развитию которых предшествовало появление черного акантоза.
Онкологи советуют в случае появления любых необычных изменений на коже, а также ее цвета незамедлительно обратиться за помощью к врачам, чтобы своевременно принять необходимые меры по сохранению здоровья и жизни.
Фото: pixabay.com
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Названы тревожные признаки на ладонях, указывающие на рак
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