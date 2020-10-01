Для этого нужно наладить режим питания, заниматься спортом и не забывать о работе над умственными способностями в преклонном возрасте, пишет РИА "Новости".
– Помимо тщательного подхода к питанию и физической активности, насколько она возможна, может помочь стимуляция умственной деятельности, особенно когда речь идет о переходе в более пожилой возраст – в районе 75 лет, – рассказала гериатр Сильвия Витали.
По словам врача, занятия спортом в пожилом возрасте могут помочь в предотвращении проблем с кровоснабжением. Что касается умственной деятельности, Витали советует пенсионерам регулярно делать упражнения, которые направлены на развитие внимания, памяти и способностей концентрироваться на нескольких задачах одновременно.
Кроме того, достичь долголетия и сохранить его поможет особая диета, главное правило которой – меньше калорий, небольшие порции.
Фото: pixabay.com
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Названы способы достичь долголетия
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