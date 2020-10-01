Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Названы способы достичь долголетия

Названы способы достичь долголетия

Для этого нужно наладить режим питания, заниматься спортом и не забывать о работе над умственными способностями в преклонном возрасте, пишет РИА "Новости".


– Помимо тщательного подхода к питанию и физической активности, насколько она возможна, может помочь стимуляция умственной деятельности, особенно когда речь идет о переходе в более пожилой возраст – в районе 75 лет, – рассказала гериатр Сильвия Витали.

По словам врача, занятия спортом в пожилом возрасте могут помочь в предотвращении проблем с кровоснабжением. Что касается умственной деятельности, Витали советует пенсионерам регулярно делать упражнения, которые направлены на развитие внимания, памяти и способностей концентрироваться на нескольких задачах одновременно. 

Кроме того, достичь долголетия и сохранить его поможет особая диета, главное правило которой – меньше калорий, небольшие порции.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
«Отличный день в кругу единомышленников». Самые яркие моменты молодежного форума «Беларусь – это мы!» в Барановичах
Россиянин поджег здание суда, пытаясь уничтожить улики
Последствия военных действий в Нагорном Карабахе
«Уроки труда так же важны, как и физика с математикой»: у брата и сестры Владислава и Юлии Кадовб общие на двоих профессия и место работы
Правительство России приняло постановление, создающее условия для отмены роуминга в Союзном государстве
Инвестпроект на 4 миллиарда евро планируется реализовать в Минске
Эмиратский инвестор прокомментировал политику Беларуси в связи с пандемией коронавируса
«Семь учеников из моего класса стали учителями». Педагог-ветеран Мария Василевская – о преданности профессии, трудолюбии и силе личного примера
В Международный день пожилого человека Белорусский Красный Крест начинает кампанию «Ваша дапамога»
С 2 октября в Минске будут усиленно проверять соблюдение ПДД на пешеходных переходах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Размышления у французского окна
Представитель Беларуси назначена главой Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК
Ученые назвали натуральное средство от коронавируса
Россиянин выловил в реке крокодила
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Volkswagen может продать Bugatti, Lamborghini и Ducati
Погода 2 октября: кратковременные дожди по юго-западу и до 19 градусов тепла
70% использования беспилотных летательных аппаратов приходится на сельскохозяйственный сектор
Стало известно, как Беларусь готовится к Всемирной выставке ЭКСПО
Эмиратский инвестор: решение не останавливать экономику в период пандемии доказало свою эффективность
Лукашенко на встрече с руководителем Emaar Properties: ваша работа в Беларуси и инвестиции нам очень кстати
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Забытый домик в деревне
Facebook объединит Messenger и чат Instagram
Названы способы достичь долголетия
Сегодня в Минске стартует благотворительная акция «День учителя»
Сахарная свекла в Беларуси убрана с четверти площадей
Кардиолог рассказал, как пешие прогулки влияют на здоровье сердца
В Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса: Минздрав получил 4000 заявок
Фотофакт. Шэньсийский исторический музей презентовал тематический календарь "Танец цветов великой династии Тан"
Молоко и кефир могут причинить вред организму
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" откроют новый сезон Единой лиги ВТБ матчем с "Енисеем"
С 1 октября Беларусь уменьшает экспортные пошлины на нефть
мнение
Елена ЯСКО
Растить своих, чтобы не звать чужих
Япония смягчила ограничения на въезд в страну
Два подростка пропали в Минске
В Чехии из-за коронавируса с 5 октября вводится ЧП
У белорусско-туркменского взаимодействия есть перспективы развития по всем направлениям - Улахович
В Минске легковушка столкнулась с мотоциклом - есть пострадавший
Глава ООН на саммите по биоразнообразию призвал человечество прекратить разрушать планету
Минское «Динамо» проведет очередной матч КХЛ против рижских одноклубников
Эксперт рассказал, как безопасно делать покупки в интернете
В Дятловском районе на пожаре обнаружены тела двух человек
Витебская филармония приглашает детей побывать "В гостях у Короля"
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Наша гордость, наше достояние
Топ-7 лучших песен всех времен
Летевший из Антальи в Санкт-Петербург самолет совершил экстренную посадку в Сочи
Более 200 участников соберет фестиваль спортивной ходьбы в Гродно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ