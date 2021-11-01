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  2. Названы смартфоны, которые не смогут поддерживать WhatsApp

Названы смартфоны, которые не смогут поддерживать WhatsApp

Стало известно, какие гаджеты в скором времени перестанут поддерживать мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает РИА Новости. 


С 1 ноября десятки смартфонов на ОС Android и iOS будут лишены поддержки приложения.  

Новые требования WhatsApp к устройству пользователя предполагают, что это будет iPhone c iOS 10 и новее либо Android 4.1 и новее. Последний должен уметь принимать SMS или звонки во время процесса подтверждения номера.

Таким образом, WhatsApp исчезает с таких устройств, как iPhone SE, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, если их владельцы не обновились до последней версии iOS. 

А вот пользователям устаревших Android-девайсов придется подумать о замене. 

В черный список попали Sony Xperia Arc S, Samsung Galaxy SII, ZTE Grand X Quad V987 и десятки других смартфонов, поддержка обновлений которых уже закончилась.

В WhatsApp такие перемены объясняют стремлением обеспечить безопасность данных, которую уже не гарантируют устаревшие версии ОС.

Фото: pixabay.com
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