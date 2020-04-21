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Названы самые техничные игроки в истории футбола

Составлен рейтинг самых техничных футболистов всех времен. Его представил портал GiveMeSport.

По мнению экспертов, самым техничным футболистом в истории мирового футбола является знаменитый аргентинский игрок, чемпион мира и лучший игрок ЧМ 1986 года Диего Марадона.


На второе место эксперты поставили бразильца Роналдиньо, обладателя «Золотого мяча» (2005)  приза лучшему футболисту Европы — и лучшего футболиста мира по версии ФИФА 20042005 годов, чемпиона мира 2002 года.


Третье место досталось легендарному голландцу Йохану Кройффу, сумевшему с национальной командой добраться лишь до второго места мирового первенства (1974 год).


Тем не менее Кройфф является трехкратным обладателем «Золотого мяча», трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и еще один раз в качестве тренера.


В первой пятерке самых техничных игроков всех времен француз Зинедин Зидан и аргентинец Лионель Месси.

Далее идут представитель Северной Ирландии Джордж Бест, француз Тьерри Анри, испанец Андрес Иньеста, итальянец Андреа Пирло и еще один представитель Испании — Хави.

Фото: wikimedia

 

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