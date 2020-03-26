Названы самые посещаемые театры Беларуси

Самым посещаемым театром Беларуси остается Большой театр оперы и балета. В 2019 году его посетили 254,3 тысячи зрителей. Такие данные приводит Национальный статистический комитет Беларуси.





На втором месте по посещаемости столичный Музыкальный театр — 135,6 тыс., на третьем Гомельский драматический — 95 тыс. В числе наиболее востребованных также столичный театр имени Янки Купалы — 94,8 тыс., Гродненский областной театр кукол — 90,6 и Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича — 74,1.

Всего, по данным Белстата, в минувшем году театры страны посетили 1 млн 754,8 тыс. зрителей, почти половина пришлась на столицу.

В Беларуси в 2019-м работали 29 профессиональных театров, 11 из них в Минске.