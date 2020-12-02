Названы самые популярные у россиян приложения для iPhone

Фото:

pixabay.com

Лидируют социальные сети и мессенджеры. В топ-5 вошли. Владельцы «яблочных» планшетов больше всего пользовались платформой для видеоконференцийТоповой игрой стала Among Us!, которая создана на основе ролевой игры "Мафия". В список самых популярных тайтлов вошли шутер PUBG и многопользовательская Brawl Stars.