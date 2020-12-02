Американская корпорация составила список приложений, которые пользовались спросом на их устройствах среди россиян, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Лидируют социальные сети и мессенджеры. В топ-5 вошли TikTok, ZOOM, Telegram, WhatsApp и Instagram. Владельцы «яблочных» планшетов больше всего пользовались платформой для видеоконференций ZOOM.
Топовой игрой стала Among Us!, которая создана на основе ролевой игры "Мафия". В список самых популярных тайтлов вошли шутер PUBG и многопользовательская Brawl Stars.
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Названы самые популярные у россиян приложения для iPhone
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