Названы самые популярные смартфоны в России

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Продажи увеличились на 5%, на интернет-площадках – на 34% за год.Из отчета за 3-й квартал 2020 года понятно, что это связано с пандемией COVID-19. К примеру, многие в этом году отказались от отпуска и сэкономили деньги. В том числе по этой причине они смогли порадовать себя новым гаджетом.Аналитики CR также назвали самых популярных производителей смартфонов и их продукты, вышедшие в 2020-м. На первом месте по продажам в интернете с долей 27,8% расположилась компания Huawei. Ниже – Xiaomi, Samsung и Apple, на которые пришлась доля в 27, 26,3 и 8,2% соответственно. Самое заметное падение онлайн-продаж – у Samsung, которая в 2019 году возглавляла соответствующий рейтинг с долей 37,6% .– подчеркивается в отчете.Эксперты также перечислили самые популярные смартфоны по итогам третьего квартала. В топ-10 лидировали недорогие аппараты Xiaomi – Redmi Note 8 Pro, Redmi 8A и Redmi Note 9. Самым знаменитым телефоном с поддержкой 5G оказался Honor 30, китайская Realme с долей 0,2 процента впервые вошла в топ-5 устройств, реализуемых через интернет.