Стало известно, какие подарки покупают своим близким и друзьям россияне, сообщает РИА Новости.
Фото: ecotonkosti.ru
Накануне Нового года люди чаще всего интересуются электроникой и товарами для дома. Это подтверждает исследование онлайн-сервиса «Яндекс. Маркет».
Специалисты сервиса проанализировали прошлогодний потребительский спрос и обозначили, какие товары пользуются большей популярностью в праздник.
– Традиционно все рекорды бьет электроника. В прошлом году в течение двух недель (с 9 по 23 декабря) гаджеты стали заказывать вдвое больше. В основном россияне покупали портативную технику – наушники и умные колонки, – сказано в исследовании.
Немного уступили им по популярности товары для дома. Пик зафиксирован 22 декабря, за две недели количество покупок увеличилось на 50%. Здесь самыми востребованными стала посуда и кухонные принадлежности – наборы ножей, сковород, рюмок, столовые сервизы.
В тройку лидеров вошли и товары для красоты.
– Наибольший спрос был зафиксирован 22 декабря – за две недели количество заказов выросло на 38%. Самые популярные здесь – средства по уходу за лицом, телом и волосами. Речь идет о масках для лица, патчах для глаз и филлерах для волос, – прокомментировали аналитики.
Многие россияне покупали и бытовую технику. С 8 по 23 декабря 2019 года заказы увеличились почти на 30%. При этом людей интересовали электрические зубные щетки, напольные весы и машинки для стрижки.
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Названы самые популярные новогодние подарки
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