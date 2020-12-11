Названы самые популярные новогодние подарки

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Накануне Нового года люди чаще всего интересуются электроникой и товарами для дома. Это подтверждает исследование онлайн-сервиса «Яндекс. Маркет».Специалисты сервиса проанализировали прошлогодний потребительский спрос и обозначили, какие товары пользуются большей популярностью в праздник.– сказано в исследовании.Немного уступили им по популярности товары для дома. Пик зафиксирован 22 декабря, за две недели количество покупок увеличилось на 50%. Здесь самыми востребованными стала посуда и кухонные принадлежности – наборы ножей, сковород, рюмок, столовые сервизы.В тройку лидеров вошли и товары для красоты.– прокомментировали аналитики.Многие россияне покупали и бытовую технику. С 8 по 23 декабря 2019 года заказы увеличились почти на 30%. При этом людей интересовали электрические зубные щетки, напольные весы и машинки для стрижки.