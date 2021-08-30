Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Названы самые популярные наушники

Названы самые популярные наушники

Apple AirPods Pro возглавили список самых популярных наушников. Это следует из отчета компании «AliExpress Россия», копия которого оказалась в редакции Lenta.ru.


Аналитики компании проанализировали тенденции среди покупателей. За ними наблюдали с 1 июня по 20 августа этого года. Самым популярным аксессуаром стали AirPods Pro от Apple, отличающиеся активным шумоподавлением. В тройке лучших также оказались более бюджетные JBL T100 TWS и Lenovo QE03.

В топ от AliExpress попали Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, Samsung Earphones EHS64, Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro, Lenovo XT91, Lenovo LP40, Lenovo LP1 и Huawei FreeBuds Pro.

В последнее время беспроводные наушники становятся все популярнее. В рейтинг вошла лишь одна проводная гарнитура – Samsung Earphones EHS64. 

В середине августа аналитики группы «М.Видео – Эльдорадо» заявили, что в первой половине 2021 года беспроводные наушники впервые опередили по продажам проводные аксессуары. Самыми популярными беспроводными наушниками по продажам признаны Xiaomi Earbuds Basic.  

Фото: Depositphotos
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы