Названы самые популярные наушники

Apple AirPods Pro возглавили список самых популярных наушников. Это следует из отчета компании «AliExpress Россия», копия которого оказалась в редакции Lenta.ru.
Аналитики компании проанализировали тенденции среди покупателей. За ними наблюдали с 1 июня по 20 августа этого года. Самым популярным аксессуаром стали AirPods Pro от Apple, отличающиеся активным шумоподавлением. В тройке лучших также оказались более бюджетные JBL T100 TWS и Lenovo QE03.
В топ от AliExpress попали Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, Samsung Earphones EHS64, Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro, Lenovo XT91, Lenovo LP40, Lenovo LP1 и Huawei FreeBuds Pro.
В последнее время беспроводные наушники становятся все популярнее. В рейтинг вошла лишь одна проводная гарнитура – Samsung Earphones EHS64.
В середине августа аналитики группы «М.Видео – Эльдорадо» заявили, что в первой половине 2021 года беспроводные наушники впервые опередили по продажам проводные аксессуары. Самыми популярными беспроводными наушниками по продажам признаны Xiaomi Earbuds Basic.
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