Названы самые популярные фильмы 90-х годов

Чаще всего пользователи искали «Форрест Гамп» (1992). Фильм был особенно популярен в 22 странах. Второе место занял — «Один дома» (1990), этой картиной больше всего интересовались в 20 странах. В топ-3 также вошел «Парк Юрского периода» (1993).Также в список наиболее востребованных картин последнего десятилетия прошлого века попало «Привидение» (1990) с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. За ним следуют «Титаник» (1999), «Люди в черном» (1997) и «Король Лев» (1994). Также популярны картины «Аладдина» (1992) и «Армагеддон» (1998).