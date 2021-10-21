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Названы самые популярные модные бренды 2021 года

Стали известны самые популярные модные бренды по итогам третьего квартала 2021 года. Об этом сообщает Lenta.ru

Фото: pixabay.com

Cогласно данным платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, самым популярным брендом стал французский модный Дом Balenciaga. 

Второе место занял итальянский бренд Gucci, который, к слову, держал лидирующие позиции в рейтинге на протяжении двух кварталов. Тройку лидеров замкнул французский модный Дом Dior. На четвертой строчке расположился бренд Prada, а пятым стал французская марка Louis Vuitton.

В список также вошли такие модные дома, как Nike, Bottega Veneta, Versace, Fendi и Saint Laurent, Moncler, Burberry, Valentino, Off-White, Loewe и другие.
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