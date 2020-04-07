Названы самые полезные сладости

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По ее словам, важные для иммунитета витамины, микроэлементы и антиоксиданты находятся в меде. А если смешать его с орехами, то это будет супердесерт.Вместо конфет стоит обратить внимание на сухофрукты, и тогда не придется пить множество бадов. Сухофрукты можно присоединить и к медово-ореховой смеси.К "полуполезным" сладостям врач относит пастилу, мармелад и зефир — все-таки в них содержится сахар или фруктоза. Главное достоинство таких десертов — наличие фруктового пюре.Еще одна полезная сладость — горький (не темный) шоколад, в котором содержится не менее 70% какао. Этот продукт богат полезными для сердца магнием и калием, кальцием, фосфором (для костей), витаминами В (для мозга), витамином Е (антиоксидант), железом (для крови) и натрием. Также горький шоколад хорошо насыщает энергией.Доктор рассказала рецепт полезного брауни, не такого калорийного, как покупные торты.Для домашнего брауни возьмите:1,5 ст. л. какао-порошка;1,5 банана;90 г овсяной муки (можно взять любую другую или измельчить обычную овсянку);15 г измельченных орехов;1 яйцо;щепотку ванилина;сахарозаменитель по вкусу.Яйцо нужно взбить в пену. Банан измельчается блендером или вилкой и добавляется к яйцу. Затем просеянная мука, какао и остальные ингредиенты.В конце добавить разрыхлитель теста. Полученную смесь перемешать. Выпекать в духовке 3540 минут при 180 градусах.