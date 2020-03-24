Названы самые опасные для сердца продукты

Чтобы минимизировать вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний, нужно не только включить в рацион полезные для этой системы организма продукты, но и перестать есть особенно вредную пищу, сообщил испанской газете La Vanguardia кардиолог Пабло Канепа.
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Особенно опасным для сердца он считает красное мясо. В нем много насыщенных жиров, потребление которых стоит сократить, выбирая моно- и полиненасыщенные жиры. Они содержатся в орехах, оливковом масле первого отжима, семечках, авокадо, некоторых видах рыбы. Кардиолог рекомендовал включить в рацион диетические виды мяса, например курятину, пишет РИА Новости.
Более того, стоит ограничить потребление выпечки и хлопьев для завтрака, а также полуфабрикатов — готовых и замороженных пирогов, пиццы, пасты. В таких продуктах много трансжиров, которые увеличивают уровень "плохого" холестерина, способствуют набору веса и повышают риск заболеваний сердца и сосудов, а также диабета второго типа.
Канепа настаивает на отказе от безалкогольных энергетических напитков — помимо кофеина, в них много сахара и вредных добавок. Энергетики оказывают возбуждающий эффект на нервную систему, который, в свою очередь, может привести к проблемам с сердечной мышцей.
Кардиолог отметил, что важно снизить употребление соли, чтобы избежать рисков, касающихся высокого кровяного давления. Он напомнил, что, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ее суточная норма не должна превышать двух граммов. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует снизить эту норму до 1,5 грамма. Канепа отметил, что около одного грамма соли уже содержится в готовой пище, поэтому прейти суточную дозу очень просто.
Врач советует отказаться и от алкоголя, который серьезно увеличивает шансы остановки сердца и инфаркта миокарда, а также повреждения мозга. Не лишним будет употреблять меньше сливок и сливочного масла, отметил кардиолог.
По словам Канепы, людям, следящим за состоянием своей сердечно-сосудистой системы, лучше всего отдать предпочтение средиземноморской диете, богатой фруктами, овощами, орехами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом, но ограничивающей употребление мяса. Важно также каждый день уделять 45 минут физической активности и отказаться от вредных привычек.
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Названы самые опасные для сердца продукты
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