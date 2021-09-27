Названы самые опасные диеты

Директор Института диетологии и диетотерапии врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил самые вредные для здоровья диеты. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на «Московского комсомольца».
Эксперт объяснил, что палеодиеты каменного века, интервальное голодание, монодиеты, рыбные и малоуглеводные диеты пагубным образом влияют на организм.
– Несмотря на то что диеты с большим употреблением белка помогают быстро похудеть, такой рацион может сформировать дефицит жизненно важных для организма человека, – пояснил специалист.
– В идеале человеку нужно потреблять не более 15–20% белка, в противном случае серьезно увеличивается нагрузка на внутренние органы, а именно на желудочно-кишечный тракт и почки, – уточнил Гинзбург.
Диетолог подчеркнул, что в большей степени этому подвержены люди с хроническими заболеваниями.
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