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Названы самые опасные диеты

Директор Института диетологии и диетотерапии врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил самые вредные для здоровья диеты. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на «Московского комсомольца». 


Эксперт объяснил, что палеодиеты каменного века, интервальное голодание, монодиеты, рыбные и малоуглеводные диеты пагубным образом влияют на организм.

– Несмотря на то что диеты с большим употреблением белка помогают быстро похудеть, такой рацион может сформировать дефицит жизненно важных для организма человека, – пояснил специалист. 

– В идеале человеку нужно потреблять не более 15–20% белка, в противном случае серьезно увеличивается нагрузка на внутренние органы, а именно на желудочно-кишечный тракт и почки, –  уточнил Гинзбург.

Диетолог подчеркнул, что в большей степени этому подвержены люди с хроническими заболеваниями. 

Фото: pixabay.com
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