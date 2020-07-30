Названы самые опасные алкогольные коктейли

Самыми опасными для организма человека являются алкогольные коктейли на основе газированных напитков, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Анна Белоусова.





Газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь, отметила эксперт. «Кроме того, есть здесь и отсроченный эффект, когда коктейль пьется легко, а опьянение наступает неожиданно и оказывается крайне тяжелым», - подчеркнула она.





Еще более опасный вариант, по словам диетолога, это ерш - смесь крепкого алкоголя (обычно водки) с пивом. "Здесь роль играют сразу два фактора: с одной стороны, газированность напитка, и с другой — то, что благодаря пиву, тем более если оно плотное и темное, водка почти не чувствуется», - отметила специалист. Опьянение от такого коктейля оказывается намного сильнее ожидаемого.





Коварны также коктейли с ликерами, поскольку последние своей сладостью камуфлируют крепость напитка. То же самое можно сказать о коктейлях с применением сиропов и соков. Такие коктейли пьются легко и в больших количествах, приводя к серьезному опьянению. К тому же сладкие ингредиенты скрывают качество используемого алкоголя, подытожила эксперт.

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