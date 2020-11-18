Топ-тройка – Гонконг, Цюрих и Париж. Такой вывод РБК делает из данных доклада Worldwide Cost of Living 2020, подготовленного аналитиками Economist Intelligence Unit (EIU).
Отмечается, что, подготавливая рейтинг, эксперты принимают во внимание цены на 138 товаров и услуг. За эталон берут Нью-Йорк – стоимость жизни в нем оценивается в сотню баллов. Остальным городам присваиваются более низкие или высокие показатели в зависимости от того, насколько там дорого жить.
В топ-10, кроме Гонконга Цюриха и Парижа, вошли Сингапур, Тель-Авив, Копенгаген, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Женева и Осака.
Для сравнения: Москва в рейтинге находится на 106-м месте – она опустилась на 20 позиций. Эксперты связывают падение стоимости жизни в развивающихся странах со снижением курса валют этих государств к доллару США, в который пересчитываются цены на товары и услуги.
Фото: pixabay.com
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Названы самые дорогие для жизни города в 2020 году
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