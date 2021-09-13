Названы пять главных ошибок в уходе за лицом

Редактор отдела красоты журнала Who What Wear Шеннон Лоулор назвала самые распространенные ошибки, которые женщины допускают во время ухода за кожей лица, передает Lenta.ru.
Шеннон Лоулор заверила читателей, что нельзя пренебрегать нанесением солнцезащитного крема. По ее словам, средства с SPF важно наносить ежедневно как в солнечную, так и в пасмурную погоду. Ультрафиолетовые лучи увеличивают риск развития рака кожи, а также разрушают структуру кожного покрова и приводят к преждевременному старению.
Она также призвала быть аккуратными при отшелушивании кожи кислотами. Ежедневное использование такой косметики может повредить естественный защитный барьер эпидермиса, что приведет к чрезмерной сухости и воспалениям.
Специалист указала еще на одну ошибку. Речь об одноступенчатой системе снятия макияжа. Лоулор заявила, что одного средства недостаточно для того, чтобы полностью очистить кожу. Следует сначала смыть косметику с помощью мицеллярной воды, а затем умыть лицо гелем либо пенкой для глубокого очищения пор.
Редактор отдела красоты посоветовала не пользоваться жирными увлажняющими кремами два раза в день.
Лоулор также порекомендовала не выдавливать прыщи. Женщина объяснила, что неправильная техника выведения себума вручную может замедлить процесс заживления кожи и спровоцирует образование рубцов на ней. Наименее вредно наносить на воспаленный участок подсушивающее средство и набраться терпения, поскольку прыщ должен пропасть сам за несколько дней.
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