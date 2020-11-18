Названы простые способы ускорить работу компьютера

Первое правило – удаление количества приложений, которые автоматически запускаются при включении устройства. В фоновом режиме могут работать многие программы, замедляющие процесс.Также необходимо проверить компьютер на присутствие вредоносных программ, удалить лишние приложения, которые используют системные ресурсы.Рекомендовано также отключить специальные эффекты Windows. Придется пожертвовать красивым интерфейсом – такие функции могут препятствовать быстрой работе компьютера.Также полезно отключение прозрачности окон в интерфейсе системы.Следующий момент касается портативных устройств – для улучшения быстродействия у них можно переключить режим энергосбережения на наиболее производительный.Ускорить быстродействие можно, если обновлять ОС с выходом актуальной версии. Многие обновления влияют на производительность компьютерной техники.Последний способ – установка твердотельного накопителя (SSD) или дополнительной оперативной памяти (RAM). Это позволяет Windows загружаться в несколько раз быстрее, а программам – запускаться практически мгновенно. При этом добавление оперативной памяти может ускорить быстродействие системы, если компьютер используется для выполнения большого количества ресурсоемких задач.