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Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, какие профессии могут исчезнуть в ближайшие десять лет. Об этом сообщает РИА Новости. 


По мнению эксперта, угроза возможна для работников транспорта, таких как водитель автобуса или машинист метро.

– Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это обусловлено не только разработкой "мозгов" для машин, это еще и система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. Например, можно полностью автоматизировать  – в метро больше не будет потребности в машинистах. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Таким специалистам уже сейчас можно задуматься, чем они могут заняться, если их место займет электроника, – обозначил Сафонов.

В качестве примера специалист привел экипаж воздушного судна: если раньше он состоял из пяти человек, то при современном уровне автоматизации достаточно всего двоих работников, а в скором времени, по прогнозам Сафонова, пилотировать самолет вполне сможет один человек. 

Эксперт также выразил мнение, что профессия бухгалтера не исчезнет, но она может довольно сильно измениться. 

– Бухгалтер  – это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам, – озвучил свою точку зрения он. 

Специалист добавил, что специальные компьютерные программы не способны заменить работу бухгалтера, так как "финансы – это очень личное". 

Фото: pixabay.com
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