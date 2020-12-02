Названы продукты, защищающие от инсульта и инфаркта

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Такой вывод сделали американские ученые. Они провели исследование – в нем участвовали 166 тысяч женщин и 44 тысячи мужчин в возрасте от 24 до 30 лет.Испытуемым давали красное и обработанное мясо (бекон, колбасы) и сладости. Они имели на 28% более высокий риск инсульта и на 46% – инфаркта.Автор исследования Джун Ли пояснил, что особенность эксперимента в том, что рассматривалось влияние отдельных групп продуктов и изучалось воздействие комбинации из 18 групп продуктов.Таким образом, самая вредная пища – красное мясо, субпродукты, очищенные зерна, сладкие и диетические напитки. В этот список добавили и порошкообразные и обогащенные пищевые продукты, заменители блюд, порошковые и упакованные супы и лапшу быстрого приготовления, сладости и десерты. К полезным отнесли листовые зеленые и желтые овощи, фрукты, зерновые продукты, чай, кофе и вино.