Названы продукты, препятствующие выпадению волос после перенесенного коронавируса

В эфире программы "Жить здорово" врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин назвал три продукта против выпадения волос после заболевания коронавирусной инфекцией.





– После перенесенной коронавирусной инфекции количество волос у 40 процентов пациентов становится существенно меньше, а у кое-кого и намного меньше. <...> Поскольку COVID-19 приводит к тромбообразованию, маленькие сосудики, питающие волосы, могут быть закрыты тромбами, в результате чего волос перестает получать питание и начинает выпадать, – объяснил врач.





После заболевания коронавирусом Дмитрий Шубин посоветовал включать в рацион подсолнечное масло, устрицы либо гусиную печень - продукты, в которых содержится максимальное количество необходимых для предотвращения проблемы выпадения волос веществ.





– Устрицы – это аккумулятор цинка. 1–2 штучки решают цинковый вопрос на длительное время, – отметил врач.





Он также добавил, что цинк предотвращает старение сосудов, питающих волосы.





– Стенка сосудов под влиянием цинка долго остается эластичной, а когда вещества мало, она становится хрупкой, – уточнил он.





– Шесть суточных норм цинка содержится в ста граммах устриц, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.





Источником цинка также являются более простые продукты. В частности, в ста граммах тыквенных семечек содержится половина суточной нормы этого вещества, а в пророщенном ячмене – 80 процентов.





Что касается подсолнечного масла, то в нем содержится много витамина Е.





– Витамин Е обладает антиоксидантным действием, – подчеркнул Дмитрий Шубин и добавил, что во время заболевания коронавирусной инфекцией в организме образуются свободные радикалы, которые наносят урон клеткам. Витамин Е, в свою очередь, препятствует этому процессу и защищает волосяные луковицы от повреждений.





Елена Малышева посоветовала употреблять три столовые ложки подсолнечного масла в сутки, добавленные, например, в салаты.





И еще один продукт, предотвращающий выпадение волос, – гусиная печень. В нем в большом количестве содержится железо – 70 граммов достаточно, чтобы восполнить суточную норму. Главная заслуга этого полезного вещества заключается в том, что оно обеспечивает доставку кислорода в ткани.





Отмечается, что гусиную печень можно заменить на куриную. В ста граммах продукта – 70 процентов суточной нормы железа.

