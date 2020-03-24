Главный внештатный невролог Минздрава Московской области, профессор кафедры неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Ринат Богданов рассказал, какие продукты необходимо употреблять, чтобы улучшить настроение и снизить тревожность, пишет РИА Новости.
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Как известно, за положительные эмоции отвечает серотонин. Стать более радостным помогут бананы, сыр, шоколад, молочная продукция, мясо индейки и кролика. В них присутствует триптофан, который участвует в синтезе серотонина. Имеют значение и адаптогены — женьшень, лимонник.
Для нормальной работы нервной системы специалист рекомендует употреблять богатые омега-3 жирными кислотами продукты. Это жирная морская рыба, растительные масла, орехи.
Важно употреблять продукты, богатые витаминами группы В, например, печень, злаковые (больше всего в гречневой крупе).
А вот от различных стимуляторов, которые увеличивают уровень тревожности, лучше отказаться. В их числе кофе и крепкий чай. Лучше всего выбирать травяные чаи, содержащие мяту и мелиссу, отмечает невролог.
Что касается белков, полезнее всего нежирные сорта мяса — кролик, индейка, куриная грудка.
«Можно употреблять различные поливитамины. Если рассматривать противотревожное средство растительного происхождения — это зверобой», — отметил Ринат Богданов.
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Названы продукты, полезные для нервной системы
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