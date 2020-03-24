Названы продукты, полезные для нервной системы

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Как известно, за положительные эмоции отвечает серотонин. Стать более радостным помогут бананы, сыр, шоколад, молочная продукция, мясо индейки и кролика. В них присутствует триптофан, который участвует в синтезе серотонина. Имеют значение и адаптогены — женьшень, лимонник.Для нормальной работы нервной системы специалист рекомендует употреблять богатые омега-3 жирными кислотами продукты. Это жирная морская рыба, растительные масла, орехи.Важно употреблять продукты, богатые витаминами группы В, например, печень, злаковые (больше всего в гречневой крупе).А вот от различных стимуляторов, которые увеличивают уровень тревожности, лучше отказаться. В их числе кофе и крепкий чай. Лучше всего выбирать травяные чаи, содержащие мяту и мелиссу, отмечает невролог.Что касается белков, полезнее всего нежирные сорта мяса — кролик, индейка, куриная грудка.— отметил Ринат Богданов.