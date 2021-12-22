Названы продукты на новогоднем столе, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" посоветовал подавать на новогодний стол блюда, приготовленные из морской рыбы, в частности из горбуши, скумбрии и сельди. Медик заявил, что эти продукты оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему человека.
По словам диетолога, в горбуше содержится несколько важных элементов: омега-3-жирные кислоты, йод, витамин В12, а также минералы селен и кобальт.
– Горбуша – дикая рыба, которая сама искала питание и много двигалась. Благодаря этому она обзавелась важными компонентами: омега-3-жирными кислотами, витамином D, йодом и минералами: селеном, кобальтом. А также витамином В12, который участвует в поддержании здоровья сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Также это омолаживающий витамин, – обратил внимание Михаил Гинзбург и отметил, что витамин В12 поступает в организм человека исключительно из животной пищи.
Что касается скумбрии, то она является лидером по содержанию омега-3-жирных кислот.
– Это профилактика атеросклероза, улучшение свойств клеточных мембран, – сказал диетолог.
– Витамина В12 в скумбрии больше, чем в горбуше, почти в четыре раза. Недавно было опубликовано исследование, которое показало, что риски деменции у людей, страдающих от дефицита этого вещества, увеличиваются практически на 40 процентов, – обратил внимание врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Сельдь также можно использовать для приготовления новогодних блюд. Эта рыба богата минералами, среди которых выделяется селен.
– Селен защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, – подчеркнул Михаил Гинзбург.
– Также это важная составляющая иммунитета. Для иммунной системы дефицит селена критичен, – дополнил слова коллеги Сергей Агапкин.
Фото: pixabay.com