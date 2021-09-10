Названы продукты для хорошего сна

ИнжирВ нем содержатся калий, магний, кальций и железо. Эти минералы помогают мышцам расслабиться, что является ключевым процессом при засыпании.
ФисташкиЭто продукт вызывает сонливость, поскольку содержит растительный белок, витамин B6 и магний, которые способствуют лучшему сну. Но в данном случае важно не переборщить, поскольку все, что слишком калорийно, может помешать уснуть.
Травяной чайЗдесь нет ничего удивительного, травяной чай действительно обладает массой полезных свойств, способствующих сну. Он отлично успокаивает нервы и органы желудочно-кишечного тракта перед сном.
МиндальМиндаль содержит триптофан и магний, которые помогают естественным образом снизить мышечную и нервную возбудимость, а также стабилизируют сердечный ритм.
ВишняНаряду с орехами и овсом является естественным источником мелатонина. При регулярном употреблении эти ягоды помогут отрегулировать цикл сна.
БананыМагний и калий в бананах служат природными миорелаксантами. Витамин B6 превращает триптофан в серотонин, что немаловажно для поддержания хорошего настроения перед сном.
Когда приближается время сна, убедитесь, что вы не употребляете тяжелую жареную пищу, алкоголь, кофеин (например, кофе, чай и энергетические напитки) и средства, вызывающие изжогу, такие как томатный соус или апельсиновый сок. Они могут иметь противоположный эффект и заставят вас крутиться в постели дольше обычного.
Соблюдайте эти простые правила и будьте здоровы!