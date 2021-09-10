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  2. Названы продукты для хорошего сна

Названы продукты для хорошего сна

Одним из важнейших аспектов сохранения здоровья является соблюдение правильного режима сна. В целом рекомендуется около 7–8 часов здорового сна в сутки. Существенным фактором, влияющим на этот процесс, является употребление продуктов, благотворно влияющих на успешное засыпание. Получение необходимого количества минеральных веществ, таких как калий, магний, кальций и железо, поможет запустить выработку мелатонина – гормона, отвечающего за регулирование сна. Врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Викторович Цыс перечислил способствующие хорошему сну продукты.

Инжир 

В нем содержатся калий, магний, кальций и железо. Эти минералы помогают мышцам расслабиться, что является ключевым процессом при засыпании.

Фисташки 

Это продукт вызывает сонливость, поскольку содержит растительный белок, витамин B6 и магний, которые способствуют лучшему сну. Но в данном случае важно не переборщить, поскольку все, что слишком калорийно, может помешать уснуть.

Травяной чай

Здесь нет ничего удивительного, травяной чай действительно обладает массой полезных свойств, способствующих сну. Он отлично успокаивает нервы и органы желудочно-кишечного тракта перед сном.

фото pixabay.com

Миндаль

Миндаль содержит триптофан и магний, которые помогают естественным образом снизить мышечную и нервную возбудимость, а также стабилизируют сердечный ритм.

Вишня

Наряду с орехами и овсом является естественным источником мелатонина. При регулярном употреблении эти ягоды помогут отрегулировать цикл сна.

Бананы

Магний и калий в бананах служат природными миорелаксантами. Витамин B6 превращает триптофан в серотонин, что немаловажно для поддержания хорошего настроения перед сном.

Когда приближается время сна, убедитесь, что вы не употребляете тяжелую жареную пищу, алкоголь, кофеин (например, кофе, чай и энергетические напитки) и средства, вызывающие изжогу, такие как томатный соус или апельсиновый сок. Они могут иметь противоположный эффект и заставят вас крутиться в постели дольше обычного.

Соблюдайте эти простые правила и будьте здоровы!
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