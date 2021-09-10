Названы продукты для хорошего сна

Инжир

Фисташки

Травяной чай

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Миндаль

Вишня

Бананы

В нем содержатся калий, магний, кальций и железо. Эти минералы помогают мышцам расслабиться, что является ключевым процессом при засыпании.Это продукт вызывает сонливость, поскольку содержит растительный белок, витамин B6 и магний, которые способствуют лучшему сну. Но в данном случае важно не переборщить, поскольку все, что слишком калорийно, может помешать уснуть.Здесь нет ничего удивительного, травяной чай действительно обладает массой полезных свойств, способствующих сну. Он отлично успокаивает нервы и органы желудочно-кишечного тракта перед сном.Миндаль содержит триптофан и магний, которые помогают естественным образом снизить мышечную и нервную возбудимость, а также стабилизируют сердечный ритм.Наряду с орехами и овсом является естественным источником мелатонина. При регулярном употреблении эти ягоды помогут отрегулировать цикл сна.Магний и калий в бананах служат природными миорелаксантами. Витамин B6 превращает триптофан в серотонин, что немаловажно для поддержания хорошего настроения перед сном.Когда приближается время сна, убедитесь, что вы не употребляете тяжелую жареную пищу, алкоголь, кофеин (например, кофе, чай и энергетические напитки) и средства, вызывающие изжогу, такие как томатный соус или апельсиновый сок. Они могут иметь противоположный эффект и заставят вас крутиться в постели дольше обычного.