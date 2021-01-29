Наиболее надежный способ диагностировать болезнь – сделать анализ крови на превышение уровня сахара. Но помимо этого, есть еще ряд симптомов, которые могут указывать на потенциальный диабет, пишет Lenta.ru.
Список предвестников диабета II типа таков: сухость во рту, медленно заживающие раны, лишний вес, частые позывы к мочеиспусканию, усталость, проблемы со зрением, зуд в районе гениталий и головокружение. Если вы наблюдаете за собой такие тревожные симптомы, необходимо обратиться к врачу.
Также напомним, что в группу высокого риска получить диагноз «диабет II типа» входят люди старше 40 лет, а также те, у кого есть избыточный вес или наследственная предрасположенность к заболеванию. Снизить риски помогут грамотно составленная диета и занятия спортом.
Фото: pixabay.com
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Названы признаки возможного диабета II типа
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