Названы предварительные причины аварии на водопроводе в Чижовке

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, предварительные версии две:Александр Дорохович также уточнил, что лабораторные исследования воды из пострадавших районов по отдельным адресам показали превышение показателей качества воды по мутности и содержанию железа.