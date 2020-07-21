Названы поднимающие настроение продукты питания

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Врач рассказала, что бразильский орех, устрицы, бананы, чечевица и темный шоколад стимулируют выработку серотонина, дофамина и эндорфинов, которые называют гормонами счастья. Более того, у них есть и другие плюсы.По словам специалиста, три бразильских ореха в день восполняют недостаток селена в организме. Нехватка этого микроэлемента способна вызвать депрессию, апатию и нервозность. Устрицы богаты цинком, ускоряют метаболизм, активизируют работу мозга и стимулируют синтез аминокислоты тиразин, которая уменьшает нервное напряжение. Чечевица поможет привести в норму уровень глюкозы в крови.Если каждый день есть 40 граммов темного шоколада в течение двух недель, в вашем организме сократится уровень гормона стресса. Однако помните об умеренности, ведь этот десерт может отразиться на фигуреРанее диетологи выделили пять вредных для здоровья продуктов, которые стоит убрать из рациона. Среди них - колбасные изделия, сдобная выпечка и фастфуд, молоко и газированные напитки.