Диетолог Тамила Арсеньева перечислила продукты, которые поднимают настроение, пишет РИА Новости.
Врач рассказала, что бразильский орех, устрицы, бананы, чечевица и темный шоколад стимулируют выработку серотонина, дофамина и эндорфинов, которые называют гормонами счастья. Более того, у них есть и другие плюсы.
gettyimages.com
По словам специалиста, три бразильских ореха в день восполняют недостаток селена в организме. Нехватка этого микроэлемента способна вызвать депрессию, апатию и нервозность. Устрицы богаты цинком, ускоряют метаболизм, активизируют работу мозга и стимулируют синтез аминокислоты тиразин, которая уменьшает нервное напряжение. Чечевица поможет привести в норму уровень глюкозы в крови.
Если каждый день есть 40 граммов темного шоколада в течение двух недель, в вашем организме сократится уровень гормона стресса. Однако помните об умеренности, ведь этот десерт может отразиться на фигуре
Ранее диетологи выделили пять вредных для здоровья продуктов, которые стоит убрать из рациона. Среди них - колбасные изделия, сдобная выпечка и фастфуд, молоко и газированные напитки.
Читайте также:
Очень опасно. Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать при готовке яиц
Кардиолог объяснила, кому нужно принимать омега-3
Профессор назвал две причины регулярно пить какао
Умеренное употребление вина может быть связано с улучшением умственных способностей — исследование
Опубликовано:
243
Названы поднимающие настроение продукты питания
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter