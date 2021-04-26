Названы победители состязаний на лучшего снайпера и команду в сухопутных войсках

Фото: архив

БЕЛТА

В состязании принимали участие команды снайперов 6-й, 11-й, 19-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад, а также команда сил специальных операций Вооруженных Сил. В каждой команде было по шесть снайперов, которые прошли отбор в своих соединениях.Состязание было организовано в три этапа. Сначала снайперы состязались в индивидуальном зачете, затем состоялось соревнование снайперских пар. Наиболее динамичной и зрелищной стала снайперская эстафета, которая подвела итог конкурса.В первом этапе состязания «Индивидуальный зачет» лучшим в сухопутных войсках стал военнослужащий 6-й ОМБр гвардии рядовой Вадим Смирнов. Его сослуживец гвардии рядовой Роман Бескоровайный занял второе место, а третьим был снайпер 120-й ОМБр гвардии рядовой Егор Гапоненко.Во втором этапе состязания «Парный зачет» первое место в упорной борьбе завоевала снайперская пара из 120-й ОМБр в составе гвардии ефрейтора Александра Герловского и гвардии рядового Егора Гапоненко. Вторыми стали их сослуживцы гвардии рядовые Александр Судас и Владислав Исаеня. Представители 11-й ОМБр гвардии ефрейтор Максим Колядич и гвардии рядовой Николай Еремейчик заняли третье место.В третьем этапе соревнований – в снайперской эстафете – лучшей стала команда 6-й ОМБр, серебро завоевали снайперы 19-й ОМБр, а бронзу – гвардейцы 120-й ОМБр.Грамоты и переходящие вымпелы победителям и призерам вручил главный судья соревнований генерал-майор Андрей Некрашевич. Он сообщил, что лучшие снайперы по итогам состязания будут включены в сборную команду Вооруженных Сил Беларуси, пройдут подготовку на сборе и представят нашу страну в конкурсе «Снайперский рубеж» «АрМИ-2021».