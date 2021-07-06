Были определены пляжи в четырех областях страны, где теперь ограничено или запрещено купание. Решение опубликовано на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Оно принято на основании результатов лабораторного контроля. В запретном списке водоемы Гомельщины и Могилевщины.
Так, с 2 июля 2021 года ограничено купание детей на пляжах:
Брестская область
Центральный пляж озера Олтушское в д. Олтуш Малоритского района.
Гомельская область
«Каскад-1» (ул. П. Бровки со стороны ул. Каменщикова) в городе Гомеле;
водоем в н.п. Александровка Жлобинского района.
Минская область
река Случь (р-н 11 городка ул. Социалистической) г. Слуцка;
водохранилище «Рудня» в н.п. Рудня Слуцкого района.
Запрещено купание детей и взрослых:
Гомельская область
пруд в г. Калинковичи.
Могилевская область
г. Чаусы – пляж реки Бася ул. Верхнеяловская;
г. Бобруйск – пляж № 1 «Центральный», пляж ДУП «Санаторий им. Ленина», пляж санатория «Шинник»;
г. Могилев – пляж Гребеневского водохранилища, городской пляж реки Днепр, пляж Печерского озера;
д. Вильчицы Могилевского района – пляж Вильчицкого водохранилища.
Фото из архива БЕЛТА
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Названы пляжи, где санэпидслужба запретила или ограничила купание
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